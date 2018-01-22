醫病》臉上腫瘤如籃球大 古巴少年動手術後因併發症過世

2018-01-22 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕古巴維拉克拉拉省（Villa Clara）有位14歲少年柴雅斯（Emanuel Zayas，因為罹患罕見疾病，造成他的臉部長出如同籃球般大顆的巨大腫瘤，近日他終於如願遠赴美國接受手術治療，但手術後出現併發症而不治逝世。

綜合媒體報導，柴雅斯因罹患多發性纖維發育不全症（polyostotic fibrous dysplasia），這個先天性的疾病，造成他臉部長出約有5公斤的巨大腫瘤；他在外界幫忙下，於本月12日，獲准入境美國邁阿密醫院接受治療，原本切除腫瘤的手術相當成功，但因柴雅斯術後出現腎臟與肺部併發症，上週五（19日）不幸身亡。

對此，邁阿密傑克森紀念醫院（Jackson Memorial Hospital）的外科醫師馬克斯（Robert E. Marx）表示，「我很傷心我們無法保住他（柴雅斯），他（柴雅斯）顯然是無法承受手術後的壓力」，又說「天堂上又多了一個天使。」

柴雅斯的父母多年以來，一直想帶他前往美國讓醫生檢查，這段期間遭遇過多次困難，當柴雅斯終於能有機會踏上美國時，臉上的腫瘤已如籃球般大小，甚至嚴重影響他（柴雅斯）呼吸、進食。另外，他（柴雅斯）的父母同意捐贈出遺體，讓醫學界能夠進一步研究治療此疾病。