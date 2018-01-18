學生組港獨社團 香港中大：維護言論自由及學術自主

香港中文大學學生近日在校內籌組「香港獨立研究學會」，引發中港社會關注。圖為去年十一月香港中文大學校園出現「香港獨立」布條。（法新社檔案照）

2018-01-18 08:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學學生正籌組「香港獨立研究學會」，要「研究港獨之可行性」，並提供學生討論港獨議題平台，此事引起中國跳腳，要中大校方停止該些學生學籍，而中大也迫於壓力，發表聲明反港獨，不過，強調並沒有制止學生港獨社團的籌組，目前，已有40位學生擬加入社團。

綜合媒體報導，中大學生是在本月12日在臉書「CUHK Secrets」上，刊登「香港獨立研究學會招募幹事」貼文，公開募集首屆會員及幹事會成員，正式將港獨研究社端出檯面，隨後即受到中國官媒點名開罵，「指導」校方制止該社團成立、並停止學生學籍。

中大校方終於在昨天迫於壓力，發聲明反港獨，但是，也強調「大學會一如以往，致力維護言論自由及學術自主。同時，大學有責任確保校園是理性探究學問的環境，而非政治角力的場所。」，聲明中未點名指向港獨研究會，不過表示會「積極就校內學生團體的活動與同學保持雙向溝通，發揮教育者的角色」。

據報導，該學會才屬於籌備階段，未公開宣傳，最初是23名學生表達興趣，而在強大壓力之下，學會籌委會成員KC表示，目前已有40位有興趣參加學會，將計劃在未來舉辦活動宣傳學會。