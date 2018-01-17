平昌冬奧開幕式 兩韓敲定共舉「統一旗」進場

兩韓今日敲定在平昌冬奧開幕式上，舉統一旗一同入場。圖為2006年杜林冬季奧運兩韓舉統一旗共同入場。（美聯社）

2018-01-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與北韓今（17）日就北韓參加平昌冬奧事宜，在板門店舉行副部長級工作會談，兩韓共達成11項共識，包括雙方敲定在平昌冬奧開幕式上，共舉統一旗一同入場。

《韓聯社》報導，兩韓會談在當地時間晚間9時多（台灣時間晚間8時）結束，根據會後發布的聯合新聞稿，兩韓敲定下月冬奧開幕式，共舉統一旗一同進場、兩韓共同組建女子冰球隊參賽、北韓將派出30人跆拳道示範團、230餘人的啦啦隊訪問南韓。

北韓民族奧會代表團、選手團、啦啦隊、跆拳道示範團和記者團，將通過京義線由陸路進入南韓，其中，代表團於2月1日出發，其他隊伍則在2月7日出發。

針對平昌帕運（殘奧），北韓也將派出奧委代表團、選手團、啦啦隊、藝術團和記者團等150多人訪問南韓。參賽項目和選手團規模將在國際奧會（IOC）與兩韓國家奧會協議後最終確定。

另外，平昌冬奧開幕前，也將在北韓金剛山地區舉行兩韓聯合文化活動，並在北韓馬息嶺滑雪場進行兩韓滑雪選手共同訓練。

統一旗又稱為半島旗，以白色為底，中央是藍色的朝鮮半島圖案，這面旗在奧運出現過3次，分別是2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運和2006年杜林冬季奧運。