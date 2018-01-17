美國「新加州」宣布獨立！ 打算成為美國第51州

由於稅賦超收、法規繁多等問題，加州多數鄉村郡當地時間週一宣布獨立，打算成立「新加州」。（圖擷自維基百科）

2018-01-17 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕受夠了！由於稅賦超收、法規繁多等問題，加州（California）多數鄉村郡當地時間週一宣布獨立，打算成立「新加州」（New California），讓富裕的沿海地區留在加州。

綜合美媒報導，「新加州」創使人普雷斯頓（Robert Paul Preston）和里德（Tom Reed）表示，既然發表了「獨立宣言」，就算是邁出獨立的第一步。他們進一步批評，「失控太久了，我們（指鄉村郡地區）面臨高稅率、糟糕的教育、惡劣的商業環境，另外還有激進的社會意識形態…」

該運動呼籲讓鄉村郡組成「新加州」，至於沿海較富裕的地區則留在加州，從此分道揚鑣、各走各的路。不過他們強調，不會讓新加州離開美國，只想成為美國第51州。

報導指出，新加州獨立派很實際，將會照規則進行，將仿效西維吉尼亞州，援引美國憲法第4條第3款，並與州立法機關合作，完成一切法律程序。

此次的「新加州運動」類似2014年的「6個加州」計畫，該計畫打算把將加州劃分為6個地區性州，但當時運動沒有獲得足夠的連署，因此無法進入投票階段。