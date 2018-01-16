什麼！ 粉紅色原本被認為是男孩的顏色...

美國時裝與色彩專家說，粉紅色原本是男孩的顏色。（法新社）

2018-01-16 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕當人們想到粉紅色時，可能會很直觀地在腦海裡出現穿著粉紅洋裝的小女孩，或者是芭比娃娃、迪士尼公主等穿上粉紅服飾的玩具。然而，假如回到18世紀，人們將會發現粉紅色其實原本是男孩的顏色。

據《CNN》報導，紐約流行設計學院博物館館長斯蒂爾（Valerie Steele）表示，18世紀上層階級的小男孩和小女孩，都統一地穿著粉色和藍色等顏色的衣服。彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）執行總監艾斯曼（Leatrice Eiseman）透露，在文獻上，粉紅色是屬於小男孩的顏色。

這種情況持續到20世紀，1918年出版的一本貿易雜誌中，有一篇名為〈粉紅色或藍色〉的文章，裡頭記載當時普遍接受的規則為男孩粉紅色、女孩藍色，原因在於粉紅色是一種更強烈的顏色，因此更適合男孩。

斯蒂爾說，19世紀末至20世紀初期，美國製造商逐漸把粉紅色和藍色打造為男孩與女孩的專屬顏色，但後來也有一些商人反其道而行。斯蒂爾指出，1927年曼哈頓Best＆Co和芝加哥Marshall Field等商店，都把粉紅色當成男孩顏色。而曼哈頓另一家百貨公司和費城的商店，則將粉紅色視為女孩顏色，顯然當時已出現了轉變。

斯蒂爾認為，美國大富翁亨廷頓（Henry Huntington）收購的兩幅18世紀油畫，開始扭轉了潮流，讓大眾最終將粉紅色視為女孩的色彩。因為名為「藍色男孩」的畫裡，描繪一個穿著藍色的男孩；名為「粉紅色」的畫，則描繪了穿粉色衣服的女孩。

亨廷頓的收藏隨即被媒體渲染，讓民眾以為幾百年來藍色是男生的，粉色則是女孩的。彩通色彩研究人員最近發現，潮流到了現在又有轉變的契機，越來越多襯衫製造商將粉紅色當成男性的流行顏色。艾斯曼說，有些男性對粉紅色有偏見，但這種情況正在變化。