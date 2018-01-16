因美方不准用 中國麥當勞一氣之下改名金拱門

2018-01-16 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月，「麥當勞（中國）有限公司」更名成「金拱門（中國）有限公司」，一度引發中國網友熱議，中信資本董事長及首席執行官張懿宸15日在亞洲金融論壇表示，因為當時美方不准用原名，一氣之下就表示「那就叫金拱門吧」。

中國、香港約2600家麥當勞門市的經營權，去年初由中國中信集團，和私募股權巨頭凱雷投資集團給買下，但去年10月中國麥當勞卻改名「金拱門」，成為中國網路上熱門話題，中國麥當勞甚至在官方微博發文解釋，證實改名一事，但強調改名只是證照上而已，實際用餐還是要認清店面招牌上的「麥當勞」。

根據香港《蘋果日報》報導，張懿宸表示，當時原本想改別的名字，可是美國方面不准中國用，一氣之下就表示「那就叫金拱門吧」，沒想到意外獲得巨大的宣傳效果。張懿宸表示，所有關於金拱門改名消息的文章總點擊率達90億次，平均每個中國人看了6次，「這種行銷力度在全世界其他地方可以找到嗎？」

另據《澎湃新聞》報導，去年11月，麥當勞行政總裁張家茵曾表示，中信、凱雷入主後，雖然麥當勞品牌雖沒變、商標可繼續用，但在特許經營市場來看，營業執照使用不同名字是國際慣例，從法律角度考慮，也需要改名。

張家茵說，麥當勞標誌像2道金色拱門，公司內部就一直用「Golden Arches」（金色拱門）此暱稱，且巴西麥當勞公司註冊名也是葡萄牙語的「金色拱門」，所以中國公司改名時，就決定用中文的「金拱門」。