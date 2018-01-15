中國放鳥空巴？ 訂了10幾架客機不取貨

中國向空中巴士訂了10幾架客機，卻延遲取貨的速度，讓飛機堆在工廠裡。圖為空中巴士A320neo客機。（歐新社）

2018-01-15 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕空中巴士本週預計要向中國兜售近200架飛機訂單，然而，空巴去年為中國訂單製造的10多架客機，都堆在德國和法國的工廠閒置，因為中國遲遲不取貨，知情人士透露，中國在審核時延遲交貨速度，是因為政治因素。

據《CNN》報導，有12架A320neo和A321neo、大約6架A350都做好了，但是這些客機都還在工廠裡堆著，其中幾架早在2017春天就已經建造完畢，目前都是在等候中國民用航空局簽署交接文件。

究竟是什麼延遲了中國對空巴客機的批准尚不清楚，但幾位熟悉審核程序的消息人士表示，政治因素大於技術層面的問題。中國民航局和中國外交部對此都不願回應，空中巴士發言人則澄清，這些情況屬於技術驗證問題，不是政治性的，而且等待交貨的飛機數量很少，都會在短期內交付。

事實上，中國正與歐洲達成新的雙邊航空安全協議，希望歐洲承認中國製客機的適航標準，這將為中國飛機製造商和供應商提供重大進展，因為他們試圖在歐洲銷售中國製造的客機。

兩位知情人士指出，中國多年來一直要求空中巴士協助和歐洲航空安全局、歐盟委員會交涉，以加速中歐航空安全協議談判。隨著談判的拖延，中國對空巴的客機訂單取貨速度也跟著慢下來。

對此歐盟委員會發言人表示，中國和歐盟委員會已於去年12月完成會談，預計在6月簽署協議。歐盟委員會透露，這將有助於推歐洲航空產品在中國的審核程序。