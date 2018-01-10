氣候暖化影響海龜變性 大堡礁雌海龜劇增

美國與澳洲科學家研究，由於全球暖化影響，雄性綠蠵龜出生率降低，雌性綠蠵龜出生率增加。綠蠵龜性別比例失衡，恐面臨絕種危機。（法新社）

2018-01-10 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國與澳洲科學家研究，由於全球暖化影響，雄性綠蠵龜出生率降低，雌性綠蠵龜出生率增加。專家警告，綠蠵龜性別比例失衡，恐面臨絕種危機。

綜合報導，科學期刊《當代生物學》（Current Biology）昨（9）刊登一份美澳聯合研究，研究指出，近年澳洲大堡礁北部的新出生的綠蠵龜，有90%以上是雌性，雄性出生率劇減。雄性海龜的出生溫度為攝氏29.3度以下，攝氏29.3度以上則會生出雌性。研究員觀察發現，90年代後，沙灘溫度經常維持高於生出雄性海龜的溫度，並認為氣候暖化是產生這種現象的關鍵因素。

美國查爾斯頓大學教授，生物學家歐文斯（David Owens）同意「氣候變化顯然是雌性綠蠵龜出生率增加的主要原因」，並認為雄性綠蠵龜「可能在數十年到一個世紀內數量不足。儘管綠蠵龜平均壽命為60到70年，但牠們最終會死亡。我預測，由於澳洲北大堡礁綠蠵龜雄性減少，使生育力下降，會連帶使未來綠蠵龜的出生率有跟著降低」。

但研究員認為仍有補救方法，如適當的澆水，或遮蔽綠蠵龜巢所在的沙灘，可以降低綠蠵龜產卵地的溫度，澳洲政府也有海龜復育計畫，以監測和保護這些動物。研究員指出，綠蠵龜未來還有機會適應新環境，但需看是否適應得夠快。