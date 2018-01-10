視覺震撼！印度直擊超狂街頭小吃－火燒檳榔

印度街頭流行的火燒檳榔，店家會在檳榔上點火後硬塞進顧客嘴裡。（印度尤提供）

2018-01-10 12:10

〔影音新聞／綜合報導〕台灣人對檳榔並不陌生，然而亞洲還有其他地方也有嚼檳榔的風氣，例如台灣人相對陌生又充滿神秘感的印度。在新德里街頭，甚至有種可以點火來吃的檳榔（Paan），視覺效果超震撼。

推廣印度旅遊文化的粉專「YaoIndia 就是要印度」最近在當地拍攝影片，試吃這種火燒檳榔，影片中可以看到，店家在檳榔葉灑滿香料後、塗上印度沾醬，加上番紅花等點綴，最後再撒上碎冰、可食用樟腦粉點火，再一把塞進顧客嘴裡，口感非常冰涼。

YaoIndia的創辦人「印度尤」表示，無論是在印度的街頭小巷、高級消費地段或是熱門的觀光景點，都可以看見攤販或店家販售Paan，又分成辣的和甜的兩種，辣的含有石灰及菸草，具暖身及提神的效果，和台灣的檳榔一樣，較多是男生吃，也會吐出一片紅紅的檳榔汁。

另外一種甜的「Sweet Paan」，則是在不分男女老少、白領藍領階級，都相當受歡迎，印度人在吃完印度咖哩、烤餅等重口味料理後，都會來上一顆中和口氣，各家攤販所販售的內含物不一，大多是荖葉、乾果、茴香籽、丁香、豆蔻、薄荷等，甚至有巧克力、芒果等等口味，特別的是不含石灰與檳榔子，致癌風險低。

根據《中央社》報導，印度之所以會流行吃檳榔，源於17世紀、蒙兀兒帝國第4任君主賈漢吉爾（Jahangir）的18個妻子之一的努爾賈汗，無意中發現用檳榔葉包上許多天然材料咀嚼後口氣清新，因而把它當作類似現代的口香糖來嚼，最後流傳到民間且受歡迎。

因此，印度人很早以前就有吃檳榔葉包上許多堅果、香料的習慣，但是街頭流行的火燒吃法則是近代才出現。

根據「歷史電視18頻道」（HISTORY TV18）報導，火燒檳榔是古茶拉底省（Gujarat）一對泰德瓦尼（Tadwani）兄弟1998年看到自己工作的酒攤起火而產生的點子，於是就開始在自家攤子賣起火燒檳榔而大受歡迎，並逐漸傳播到印度各地。

各家攤販販售的甜檳榔內含物不一，但基本上包含荖葉、乾果、茴香籽、丁香、豆蔻、薄荷等。（印度尤提供）