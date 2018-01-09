日本有「迷你姬路城」？ 80歲「城主」花18年一磚一瓦打造

現年80歲的「城主」井村裕保花費18年時間、投入1800萬日圓建造名為「白鷺苑」的迷你姬路城，大小約為姬路城的23分之1。（圖擷取自朝日新聞）

2018-01-09 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本國寶「姬路城」每年都吸引許多遊客參觀，潔白外觀更有「白鷺城」之稱，不過在日本三重縣伊勢市有一位擁有「迷你姬路城」的「城主」，現年80歲的「城主」井村裕保花費18年時間、投入1800萬日圓（約新台幣471萬元）建造名為「白鷺苑」的迷你姬路城，大小約為姬路城的23分之1，精細外觀還吸引外國遊客前往參觀。

根據日本《朝日新聞》報導，井村裕保指出，小時候買雜誌時看到附贈的厚紙板姬路城，當時就被姬路城的外觀深深吸引，當他47歲時，妻子送他一些有關姬路城的書籍當做禮物，隨後井村裕保便開始著手迷你姬路城的「建造計畫」，並開始尋找可以建造迷你姬路城的土地。

井村裕保在1989年開始動工，當時他一邊在保險公司工作，每天在下班時間利用4小時時間築起石牆，他將石頭與磚塊切成小塊，並以黏著劑與金屬線組裝，光是石牆的工程就耗費13年時間。等到迷你姬路城整體完工時，他已年屆69歲，在建造過程他也砸入退休金，建造總費用漲到1800萬日圓，但是完工後的迷你姬路城完整重現了姬路城在400多年前的風采，包括現已不存在的「西之丸御殿」與「備前丸」等建築都完整復原。

「迷你姬路城」隨後名聲遠播，同時在往路上引起熱烈討論，甚至有外國旅客專程前來參觀，兵庫縣姬路市城墎研究室研究員工藤茂博也慕名前來參觀，他稱讚：「白鷺苑很好的是，可以從人無法看見的角度俯瞰整個城池。」不過迷你姬路城完工後，保養也是每天必須維持的重點之一，井村裕保會將因風雨受損的零件一個個拆下保養，不過他面對繁瑣的保養過程甘之如飴，並笑說：「如果不是喜歡的話，可是做不到的喔。」