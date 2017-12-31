國際記者聯盟：2017全球81位記者殉職、超過250人遭囚

記者沃爾8月時登上馬德森打造的潛艇「鸚鵡螺號」後失蹤，直到3個月後警方找到被肢解後的頭部和兩條腿，馬德森才坦承分屍。（法新社）

2017-12-31 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕國際記者聯盟（IFJ）昨日（30）發表年度《遇害報告》（Kill Report），指出今年至少有81名記者殉職、超過250名記者入獄，顯示出媒體工作者遭到的騷擾、攻擊等。其中死亡人數最多發生在墨西哥、阿富汗及伊朗。

綜合外電報導，IFJ主席菲利普（Philippe Leruth）表示，跟去年死亡人數93相比，今年有所下降，但新聞界遭受到的暴力仍然高到無法想像，政府也沒有做出相對的懲處。

IFJ懷疑，至少有1名記者日前在阿富汗首都喀布爾（Kabul）的什葉派文化中心，遭到自殺炸彈襲擊，然而這則消息尚未有官方證實。

8名遇難的記者中，有2起發生在歐洲民主國家。瑞典出生的記者沃爾（Kim Wall）8月登上丹麥發明家馬德森（Peter Madsen）打造的潛艇「鸚鵡螺號」（Nautilus）後失蹤，警方找到她的無頭軀幹，近3個月後警方打撈到她的被肢解的頭顱和雙腿，原本馬德森宣稱是在意外死亡後為她海葬，至此才坦承殺人分屍。

另一起則是馬爾他的調查記者加利西亞（Daphne Caruana Galizia），11月時揭發馬爾他總理慕斯凱特核心圈內人士和反對派人士涉嫌貪汙，一天駕車外出時，汽車竟發生爆炸，遭炸飛至數里外，當場身亡。外界一致認為這是場「政治謀殺」。

除了記者死亡，IFJ強調，許多媒體從業人員被關進監獄，流離失所，卻缺乏對殺害、騷擾、威脅獨立記者的審查，等同讓犯罪者逍遙法外。尤其土耳其官方對媒體的施壓相當嚴重，自2016年土耳其政變失敗後，有160名記者在當地入獄，占全球總數的2／3。

根據《遇害報告》指出，死亡最多的13人在墨西哥，其次為各11人的阿富汗與伊朗、10人在敘利亞、6人在印度。IFJ也對印度表達擔憂，當地屢次發生的暴力民粹主義，恐怕促使有心人士攻擊記者。