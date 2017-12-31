中國共享單車泡沫化 分析師：60家公司恐剩10家

中國共享單車經濟恐泡沫化，明年60家公司可能只剩10家不到。（歐新社）

2017-12-31 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國共享經濟迅速發展，光是這最近一年半，就出現60間共享單車公司，不過，國際數據資訊（IDC）中國分析師預測，能在2018年繼續存活在市場上的，恐怕不到10間。

據《CNN》報導，客戶能夠使用智慧手機解鎖自行車，還可以將單車直接停放在目的地，這樣的營業模式很有效，但共享單車行業發展太快了。中國各個城市的人行道上，都堆放著無人使用的自行車，開始有輿論要求限制城鎮內的單車數量。

目前幾家公司已經倒閉，有幾間也被迫合併，實際上的損失規模很難估算，因為有太多創業公司靜悄悄地關門。自稱中國第3大共享單車的哈囉單車（Hellobike）副總裁指出，該行業客戶數量成長的速度正在放慢。

此外，資金也開始左支右絀，小藍單車（Bluegogo）在高峰時期擁有2000萬用戶和60多萬輛自行車，但因為缺乏資金，只好轉交競爭對手經營。小藍單車創辦人李剛指出，從營業第一天開始，就始終處在寒冬之中，雖然獲得無數讚譽，但沒有任何一個轉化成金錢。

還有許多消費者擔心小藍單車的租金無法退還，因此紛紛把自行車帶回家裡準備賣掉，以彌補沒拿回來的租金。於此同時，小鳴單車（Mingbike）更成為中國首家未能退還存款而被起訴的共享單車公司。