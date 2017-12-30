秘密運油給北韓船隻 神秘船東、關係企業曝光

2017-12-30 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普28日在推特批評，中國在國際正積極制裁北韓時，仍私下將石油輸往北韓。南韓當局昨證實，扣押一艘秘密轉運石油至北韓的香港籍油輪「方向永嘉號」（英船名Lighthouse Winmore）。今該船隻背景曝光，租用船隻的企業曾在台灣人力銀行網站上徵人，船則是由一香港公司持有。

據《ETtoday》報導，運油油輪「方向永嘉號」由比利恩油品集團（Billions Bunker Group）承租，此公司未設任何官方網頁，在台也無任何工商登記，但高雄市有2企業《高洋漁業》和《盈財海洋企業》皆註明屬於比利恩油品集團，2公司的資料可見於台灣人力銀行網站。人力銀行網站紀錄，《高洋漁業》和《盈財海洋企業》同樣經營海上加油業務和遠洋漁業，兩企業也登記同一地址。

另據《香港01》調查，「方向永嘉號」屬於一間在香港註冊的「永嘉船務有限公司」（Win More Shipping Limited）所有，其董事與股東為中國籍廣州男子「龔銳強」。龔男另投資多間中國船務公司，經營化學品運輸，且也在英屬維京群島註冊離岸公司。

交通部航港局調查，「方向永嘉號」並非安理會公告世界各港均應禁泊的船，比利恩油品集團則登記於馬紹爾群島，目前國安局等單位正調查是否有台商介入北韓輸油一案。

我外交部回應，政府執法及國安單位已掌握案情，正對此案進行調查，並強調我國身為國際社會負責任的一員，一向積極配合國際社會對北韓的制裁，已於9月全面中止與北韓所有貿易往來。

總統府發言人黃重諺則於29日表示，比利恩油品集團在台灣沒有任何工商登記，非台灣所屬公司。

中國外交部發言人華春瑩稱，自8月以來，「方向永嘉號」並無進出中國港口的紀錄，也「並不掌握」該船是否去過其他國家港口，近期報導「不符事實」。