中國空氣「黑爆」多恐怖？ 一看圖網友驚呼：拍電影

對比之下，中國空污嚴重程度一目了然。（擷取自PTT）

2017-12-29 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國內陸近日發生嚴重沙塵暴，導致部分地區空氣品質呈現罕見的「黑爆」等級，有網友就在PTT八卦板發文，分享許多中國北方城市在嚴重空氣污染下的照片，引發熱論。

受沙塵暴及其餘污染物影響，中國甘肅、寧夏及青海等地區，這兩天出現了「無法監測等級」的劇量懸浮微粒，空氣品質指標（AQI）已突破上限，出現999的破表數值。按我國環保署公布的空氣品質相關資訊，空品良好等級的AQI指數介於0至50，而對所有族群不健康的「紅害」等級的AQI指數也才介於151至200，對比中國這次999的破表數值，可見其空氣品質有多糟糕。

對此，網友在PTT發文，稱自己去中國媒體找來對比照，其中西安等地區景點，在嚴重空污到來前後相差極大，如果不仔細觀察建築物，甚至會以為來到不同地方，網友接著酸說，如果想體驗如電影＜沉默之丘＞那種恐怖氣氛的話，歡迎去中國北方體驗。

對於中國嚴重沙塵暴的成因，氣象局科技中心主任鄭明典稍早解釋說，這次沙塵暴起因是貝加爾湖附近有低氣壓系統發展，遇到由中亞越過帕米爾高原經新疆而來的冷高壓，造成河西走廊上氣壓梯度升高引發強風，才吹起沙塵暴。他說，目前強風區略微減弱北移，預期沙塵暴很快就會緩和下來。