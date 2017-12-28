菲律賓百元紙鈔前總統「卸妝」？ 央行：印表機故障了

菲律賓一名女子近日到自動提款機（ATM）領錢，卻領到已故前總統羅哈斯（Manuel Roxas）頭像是「卸妝版」的紙鈔。（圖擷取自Earla Anne Yehey臉書）

2017-12-28 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓一名女子近日到自動提款機（ATM）領錢，卻領到已故前總統羅哈斯（Manuel Roxas）頭像是「卸妝版」的紙鈔，她將照片上傳至社群網站後引起熱烈討論；菲律賓中央銀行今（28日）坦承，因印表機出現「小錯誤」，才會導致部分漏印情形，呼籲手上有此款紙鈔的民眾趕緊至銀行櫃台換鈔。

綜合外媒報導，一位名為「Earla Anne Yehey」的女子，週一（25日）在臉書分享她的有趣發現，表示自己到銀行ATM提錢，卻拿到前總統「卸妝版」的紙鈔，讓她哭笑不得，還在文中貼心標註了「菲律賓中央銀行」，貼文馬上引起廣大迴響，共有3萬人點讚，24191次分享。

這款印錯的紙鈔面額為100元披索（約60元台幣），除了已故前總統羅哈斯的臉部部分圖案幾近空白，國名「REPUBLIKA NG PILIPINAS」的前兩個單字也同樣消失；菲律賓央銀總裁潘吉利南（Carlyn Pangilinan）今（28日）在記者會上表示，應是上個月新採購的印表機出現「小故障」，才會導致漏印：「我們以前的品管都是員工監控，但現在全部機械化了，才會有沒發現錯誤就讓鈔票流出的情形產生。」

幸好錯誤的百元紙鈔數量並不龐大，估計僅3萬3100張在外流通，菲律賓央行呼籲民眾若有拿到這款「卸妝版」紙鈔，盡速到銀行櫃台換鈔；菲律賓網友則紛紛表示：「這是什麼啦超好笑」、「他卸妝了」、「好吧至少他的眉毛還留有一點」、「我覺得這樣比較好看耶」、「拿到的人當然要留著做紀念囉！」