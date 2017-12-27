毛澤東後又吹造神風 民主人士：習近平是毛孫子

中國領導人習近平在今年19大前後就一直有造神行為。（法新社）

2017-12-27 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平，在今年19大前後就一直有造神行為，是中國共產黨繼毛澤東之後的第二人。中國民主人士、流亡美國的胡平對此直言，習近平不是習仲勳的兒子，而是毛澤東的孫子。

據《美國之音》報導，中國基督徒開始用習近平的畫像取代耶穌，貧困地區的官員甚至說，只有習近平能夠幫助民眾脫貧，但耶穌不會。另一邊，《星島日報》刊出香港商人的賀詞，祝習近平身體健康、永遠健康。有點觸楣頭的是，共產黨上一個被祝賀永遠健康的人，是叛變失敗身亡的林彪。

回顧今年，習近平思想寫入了中國共產黨章程，世界各地開始出現習思想研究中心，連中國的佛教協會都開設19大精神培訓班。胡平指出，中國又出現「黨領導一切」的口號，這可是屬於文革時期的產物，而領導黨的則是習近平思想，這代表習的權力極大化，已經達成了個人神話。

中國報紙更出現「偉大領袖習近平總書記」的稱呼，中國民主運動海外聯席會議主席魏京生表示，毛澤東之後中共就不太用領袖一詞，說領袖會讓人想到文革，基本就等同於獨裁者，如今突然出現「領袖」，證明習近平想搞獨裁。胡平則說，經歷過文革的人都知道，可能有人一度很真誠地崇拜毛澤東，但他相信現在沒有人真誠地崇拜習近平。