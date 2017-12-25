這也中槍？「勿忘八國聯軍之恥」傳中國多校禁耶誕狂歡

中國多所小學傳出以安全為由，禁止學生參加耶誕節活動。（圖取自BBC中文網）

2017-12-25 20:02

〔即時新聞／綜合報導〕繼微博等社群媒體出現「禁止耶誕」標籤後，中國近期又傳出部份省區學校宣傳「向洋節日告別」口號，禁止學生參加耶誕活動。

綜合媒體報導，網路上近期流傳中國各省市學校禁令，湖南衡陽市南華大學就流出一份《關於嚴禁黨員幹部參加平安夜聖誕節聚會狂歡的通知》；衡陽市政府日前更召開記者會並發表通告，明確要求共產黨員幹部應讓「不過洋節」成為自覺行動，不容許迷信以及盲從西方「精神鴉片」。通告中並警告，凡是在平安夜、耶誕節期間參加任何形式宗教活動，一經發現並查證屬實，將按照規定追究紀律責任。

更有小學以安全為由，要求小學生簽名承諾「不參與宗教活動」；教師也被要求簽署「師德承諾書」，承諾「拒絶邪教、抵制腐朽文化」；家長更被以「告家長倡議書」提醒，勿忘當年八國聯軍「這一群這群信奉基督的強盜」，入侵中國的國恥。

據說，耶誕節扯上八國聯軍是兩年前有網友搞錯，指八國聯軍誤指為1989年耶誕節前後進攻遼寧丹東。其實八國聯軍發生在1900年（清光緒26年）5月至1901年9月，侵犯的是北京、而非丹東，也沒有證據指八國聯軍士兵全都是基督教徒。

不過，有中國網友對此禁令反問，中國傳統文化是否要靠自閉和對抗才能活下去？