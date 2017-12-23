日明仁天皇慶84歲生日 5.2萬人湧入皇居祝壽

明仁天皇與皇后美智子。（歐新社）

2017-12-23 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本明仁天皇今（23日）歡慶84歲生日，約有5.2萬人湧入皇居祝壽，為平成以來祝壽人數最多；明仁天皇並向民眾承諾，自己接下來的日子也將善盡職責，直到2019年4月退位為止。

綜合外媒報導，包括明仁天皇、皇后美智子、德仁親王與皇太子妃雅子等人在內，皇室成員從皇居窗戶向上萬個支持者揮手致意；明仁天皇並於稍早記者會中表示：「在剩下的日子裡，我將繼續履行身為國家象徵的重要職責，直到下一代接棒為止；願所有相關人士一同努力。」今晚皇居內將舉辦天皇的生日宴會。

這是日本政府今年6月頒布天皇生前退位《特例法》後，明仁首次舉行公開朝賀；朝賀活動上午舉行了3次，加上下午在宮內廳登記的參訪人數，共計5萬2300人，現場一名57歲的女性民眾表示：「在天皇退位之前，希望能再看看他。」

明仁於1989年1月7日即位，至今已在位28年，並曾因攝護腺癌、心臟病等狀況開過刀；去年8月他表示年事已高，打算於生前退位，成為日本自1817年來首位未辭世就下台的天皇；現年57歲皇太子德仁將繼位，「平成」年代也將宣告結束。

明仁天皇今（23日）歡慶84歲生日，約有5.2萬人湧入皇居祝壽，為平成以來祝壽人數最多。（法新社）

皇室成員向上萬名支持者揮手致意。（法新社）