又發現二戰新沉船 日軍最速驅逐艦「島風」找到了

艾倫沈船搜尋團隊今又公布一起重大發現，發現了沉眠於海底的「島風號」；圖為127公厘聯裝炮。（圖擷自臉書「RV Petrel」）

2017-12-15 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕由微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所領軍的民間研究團隊持續在菲律賓周遭海域搜尋二戰沈船，今（15日）又公布一起重大發現，他們發現了日本帝國海軍最快驅逐艦「島風號」的海底遺骸。

艾倫團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕號」（Petrel），船上配備了可潛入水下6000公尺深的裝置，上月底就在菲律賓周遭海域搜尋二戰沈船，陸續發現了包含戰艦「山城」、「扶桑」等在蘇里高海峽（菲律賓南部島與島間的海峽）遭美軍擊沉的西村艦隊5艘軍艦；今艾倫團隊在其臉書「RV Petrel」宣布找到了，日本海軍在二戰最快的驅逐艦「島風」。

臉書「RV Petrel」今公布在1日所發現的一系列「島風」海底遺骸，包括「五連裝93式重型氧氣魚雷發射裝置」、「127公厘聯裝炮」、「推進螺旋槳」等等；「RV Petrel」指出，能一次發射出15枚魚雷的「島風」是二戰日軍最致命的驅逐艦之一。

驅逐艦「島風」設計時注重了高速和魚雷攻擊性能，是日本帝國海軍寄予厚望的「完美艦隊驅逐艦」，不過在太平洋戰爭爆發後，海戰類型從艦隊決戰轉變為航空決戰，魚雷攻擊戰術變得困難，加上該艦生產複雜，原定生產16艘同級驅逐艦的計畫沒有實現，僅建造「島風」一艘。

「島風」除了強大的魚雷攻擊能力外，驚人的航速也是其特點，「島風」曾創下時速40.9節的記錄（換算時速約72公里），創下日本海軍除魚雷艇外的大型艦最快航速，至今仍未被打破。

1944年11月雷伊泰灣海戰期間，「島風」擔任輸送部隊，負責掩護增援菲律賓雷伊泰島的運輸船，但遭到美軍發現，在超過350架飛機的攻擊下，「島風」與另外3艘驅逐艦在奧爾莫克灣（Ormoc Bay）遭到美軍擊沉，全艦僅21人生還。