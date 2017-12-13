文在寅抵北京發表演說：中韓為生命共同體

文在寅於中韓商務論壇發表演說，稱中韓為生命共同體，未來也要相互扶持。（歐新社）

2017-12-13 18:45

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕南韓總統文在寅今上午抵達中國北京後，隨即展開為期4天的中國訪問之旅，第1個行程就與旅居中國的韓僑懇親，後出席了「中韓圓桌商務會議」及論壇，更在論壇中發表了對於中韓關係的看法及雙方努力的方向。明（14）日上午文在寅將出席「中韓經濟交易夥伴會議」，下午則與中國國家主席習近平會談，2人當晚除了共進晚餐，也將出席「中韓建交25年」的紀念活動。

綜合媒體報導，文在寅今早抵達北京時，中國派出了逾50名儀隊列隊歡迎，隨後乘車抵達下榻的釣魚台國賓館，與旅居中國的韓僑懇親後，接著出席中韓商務圓桌會議及商務論壇。

文在寅指出，中韓建交25年來，雙方在經濟領域有很好的成績，但在政治與安全的部分「有待加強」，未來將會朝向這方面努力，也讓雙方的關係不再讓外部因素而生變。

今日亦為南京大屠殺80週年，文在寅表示，身為韓國人能強烈的感受到中國人的痛苦，也代表韓國向遇難者哀悼，更特別提及，中韓曾為「生命共同體」，一同反抗日本殖民的統治，更稱中韓兩國「一榮俱榮；一損俱損」。

論壇中文在寅也提到了「薩德」反飛彈系統，表示因薩德的問題，讓中韓雙方的關係蒙上一層霜雪，也是他從一上任就致力修復中韓關係的原因，終於在今年10月時雙方獲得了共識，也期待這次的訪問，能讓雙方共創新的世代。

明日文在寅將出席中韓經濟貿易夥伴會議開幕式，下午則與習近平會談交換意見，並簽署諒解備忘錄，晚上將共進晚餐，以及舉行中韓建交25年的紀念活動。文在寅與習近平2人的互動，各界拭目以待。