提勒森要求中國 凍結在南海造島軍事化

美國國務卿提勒森。（美聯社）

2017-12-13 11:48

【駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導】美國國務卿提勒森今天表示，美國告訴中方，希望能找到凍結中國在南海填土造地和軍事化的方式，至於能否扭轉既成事實還是未知數。「但我們不能接受這些島繼續被開發，更別說是軍事化用途」。

提勒森今天在智庫「大西洋理事會」與「韓國基金會」合辦的美韓關係研討會中發表美國外交政策的演講，對美中關係有詳盡的陳述。

提勒森表示，美中在南海有歧見，尤其是對中國造島與軍事化對於美國盟邦的衝擊，以及對自由與開放貿易的影響。

他說，川普的東南亞政策就是日前公佈的一個自由且開放的印太地區，這是根據美國對中國「一帶一路」政策的看法而來的。美國了解，中國的「一帶一路」是為了中國的經濟成長，美國不會圍堵中國的經濟發展，但中國的經濟發展應在現有的國際法律和規範之下，「一帶一路似乎要定義自己的法律和規範」。

他引用國防部長馬提斯的話說，美國和世界其它國家有很多條帶，很多條路，沒有任何一個國家可以決定這些是什麼，因此一個自由且開放的印太地區代表所有國家都有管道發展經濟和貿易。美國在這政策上提升了和印度的關係，美國長期與日澳有良好關係，目前正努力把澳洲加進來。

提勒森說，美中正在尋求什麼才能定義未來五十年的美中關係，一個中國政策與三公報所定義的美中關係使大家受益。隨著中國崛起所擁有的巨大經濟實力，美中貿易關係出現了落差。

提勒森說，北韓核武危機給了川普政府一個合作的舞台，使雙方開始有了一個正向的交往。中國在北韓問題上完全執行了聯合國的決議案，但川普總統希望在切斷北韓石油供應上做得更多。

他並透露，美中在新的安全對話機制中已討論到北韓的難民問題，中國正在採取措施來管理，所以一旦北韓政局有變，中國已有預備，不是不能管理。對於外界批評國務院人事至今空懸，士氣低落，提勒森主動提起，國務院這一年很忙，不是沒事幹，他也希望早日把人員補足，他對國務院外交官的成就十分引人為傲。