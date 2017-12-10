北京清退低端人口暴力驅趕弱勢 人權日百人上街抗議

2017-12-10 19:33

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國當局在各地強力驅趕弱勢族群，網路上有影片指出，包括大興區、朝陽區等多個位於北京的區域，爆發民眾遊行示威。畫面中可見，民眾手持「暴力驅趕、侵犯人權」等布條，抗議當局暴力驅趕弱勢族群。

網友「即管笑」在推特表示：「低端人群上街示威，抗議被暴力驅趕，侵犯人權，我們不是低端人口，我們要站出來捍衞尊嚴。今天是國際人權日，聚集的人群越來越多。」並貼出多段影片。畫面中顯示，狹窄的街道上擠滿了示威人群，上百名抗議群眾甚至還與警方發生推擠衝突。

根據《香港電台》報導，在北京朝陽區崔各莊鄉費家村中，有超過百人在村內遊行抗議當局要求租戶搬離，村民還包圍村委會。村委會的公告上指接到來自上級單位的通知，限所有租屋戶今日搬走，當局也會祭出停水停電的手段，且逾期未離開的租戶將不退還房租押金。

居民指出，1個月前搬進來的時候還沒有相關情況，不過房東近日天天來要求他們搬走，甚至帶保安上門趕人。有居民表示，合法的公寓都住滿了人，遭趕的居民根本找不到落腳處。