遭遺棄小海豹緊抱同伴屍體 攝影師拍到快要淚崩

才剛出生兩週就被母親遺棄的小海豹，抱著死去同伴的屍體取暖求生，讓攝影師拍到快淚崩。（圖擷自YouTube）

2017-12-10 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前才有保育團隊在北極拍到一隻瘦到皮包骨的北極熊，因缺乏食物而翻找垃圾桶的影像，不僅讓保育團隊拍到痛哭失聲，看過影片的網友也為之鼻酸；沒想到又有一名野生動物攝影師威克利（Sean Weekly）在英國海灘，拍到一隻疑遭母親遺棄的小海豹，「抱著死去同伴的屍體取暖求生」好幾個小時，這幕也讓威克利當場難過到差點淚崩，更感嘆自己的無能為力。

據《每日郵報》報導，威克利上月21日在英國林肯郡（Lincolnshire）一處海灘，拍到這讓人鼻酸的罕見畫面，一隻剛出生約2週的小海豹，疑似被媽媽遺棄，為了要取暖生存下去，緊緊抱著同伴的屍體好幾個小時，甚至還把腳蹼緊貼在屍體上面。威克利指出，「小海豹偶爾會離開屍體，但不會距離太遠，更不時會回到屍體旁」。

威克利表示，他從事野生動物攝影4年來，從沒見過這種如此震撼、罕見與可怕的場景，他也坦承，當下難過到差點要哭出來。

威克利說，一般來說，當小海豹被遺棄時，通常會去找尋其他同類來吸吮，但因為母海豹的乳量有限，加上要留給自己的小孩，所以常常會攻擊其他想靠近的小海豹；當下這隻小海豹或許為了躲避攻擊，才會緊抱著同伴的屍體。威克利也難過的說，「這張照片拍完不久，小海豹可能就餓死或是冷死了」。