北京大拆萬塊招牌 民怨「你媽我媽他媽通通迷路」

2017-12-09 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕「我媽不路癡，在北京迷路了；你媽晚回家，在路口都暈菜；他媽開導航，分不清東西南北」。近日中國網路流傳這段話，因為除了先前的「清除低端人口」及「煤改氣」，中國當局再度發起「拆除違規廣告招牌」的行動，北京市逾2.7萬個招牌都被列入須拆除的行列，讓民眾抱怨，連熟識北京的人也會迷路，連想約個人都找不到地方。

綜合媒體報導，北京近日最熱門的話題就是拆拆拆，包含北京市城市管理委員會在內的3個部門於11月27日發布通知，要求全市在兩個月內清理所有不符合規範要求的「違規招牌」，以打造「視覺清朗」的城市天際線。當局對招牌的設置要求十分嚴格，有超過2.7萬塊招牌須被拆除，像是每棟建築物要求「一樓一標」，懸掛位置應在樓體3層以上，距離屋頂線不小於0.5公尺，且招牌的字體大小、製作材料都有明確規定。

北京市城市管理委員會昨指出，天際線治理取得階段性成效，包含企業和單位已自拆、幫拆了1.4萬塊各種招牌標誌。

不過當局雷厲風行的清理行動也引發民怨，許多先前靠招牌認路的民眾因此迷失方向，不僅「約個人都找不到標誌性記號」，就連前往老字號名店用餐的民眾，也直呼「開車在樓下轉三圈，抱歉我找不到！」也有人批評「他Ｘ的開導航，還分不清東西南北！」、「這孫子又哪根神經搭錯線」等。