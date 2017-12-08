BBC：台灣可揮五星旗 在中國喊打倒共產黨會被消失

《BBC》報導指出，一名退休將領感嘆，在台灣可以揮五星旗表達政治立場，但在中國喊「打倒共產黨」則會被公安架走。（資料圖，記者李容萍攝）

2017-12-08 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕在台北101大樓、西門町或是凱達格蘭大道前，有時可見有人揮舞五星旗，雖然惹人側目卻能自由表達政治立場。然而《BBC》指出，今年台灣一名退休上校前往中國完成「北伐之旅」，陪同的中國籍「國民黨粉絲」在南京中山陵忘情大喊：「打倒共產黨」後，隨即就被公安帶走，這名「國粉」隨即不知去向。

據《BBC》報導，74歲的蕭老先生信仰共產主義，每個月都會固定在總統府前集會，抗議蔡英文政府與宣揚共產主義。蕭老先生認為，只有「推翻」目前的台灣政府，台灣人民才有好日子過。「習近平在實施的就是孫文的三民主義，這就是中國特色社會主義」、「中華民國只剩空殼了，它即將被民進黨的蔡英文政府變成台灣國。」

報導指出，這種場景可能很難發生在中國。今年台灣的一位退休上校繆德生獨自挑戰中國國民黨的「北伐之路」，從廣州黃埔軍校舊址開始，花了94天徒步到七七事變的事發現場盧溝橋，而中途竟然吸引了許多中國國民黨粉絲自願參加。

繆德生透露，路途中曾感覺到有些怪異，例如許多「國粉」與他聯繫時，微信訊息竟然「無法傳送」，而當一行人走到南京中山陵時，有些國粉還一起大喊「中華民國萬歲！三民主義萬歲」，其中一名國粉實在太過慷慨激昂，忘情大喊「打倒共產黨」，這時公安隨即將這位國粉架走。繆德生也感嘆：「我了解共產黨就是不自由，真的跟我們很不同。」

繆德生表示，這段旅途中自己揹著青天白日旗，也與許多中國人民聊天，談到政治議題時，自己也堅持作為退伍軍人的立場，「我是中國人，我尊重你們的旗幟，但要我拿五星旗，抱歉，這是不可能的！」