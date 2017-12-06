回憶中國看守所 「球弟」爆：那裡很恐怖！

「球弟」里安傑羅（LiAngelo Ball），日前因在中國杭州涉嫌偷竊，被關在當地看守所。里安傑羅表示，「大概被關1到2天吧，那實在是太可怕了！」（路透資料照）

2017-12-06 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）籃球員、湖人新秀波爾弟弟「球弟」里安傑羅（LiAngelo Ball），日前因在中國杭州涉嫌偷竊，被關在當地看守所。里安傑羅表示，「大概被關1到2天吧，那實在是太可怕了！」

里安傑羅與其他2名UCLA籃球員，日前隨隊到中國上海參加太平洋十二校聯盟（Pacific-12 Conference）的比賽，卻在賽前涉嫌於中國杭州知名精品店路易威登（Louis Vuitton）偷太陽眼鏡，遭到中國警方逮捕。

里安傑羅最近接受《NBC》的「Today」節目訪問時表示，當時他和其他2名籃球員去逛街，在逛到LV店裡時，其他2人開始偷東西，而他也跟著拿了一些東西。里安傑羅說，「直到回到酒店後，才發現那是愚蠢的行為，但為時已晚，第二天早上我們就被警方帶走。」

對於中國看守所的體驗，里安傑羅說，「太可怕了，他們把你的衣服扒光，甚至拿走我們的鞋帶，丟給你幾件連身衣，只能與水泥牆度過漫長等待。那邊所有的執法人員，他們都不會說英語。」