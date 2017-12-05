臉書推兒童版 要聊天或加好友先經過父母同意

臉書推孩童使用版，讓父母能夠與孩子輕鬆連絡。（美聯社）

2017-12-05 15:27

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕隨著科技日新月異，3C產品的使用者年齡也大幅下降，臉書Facebook於4日推出「Messenger Kids」應用軟體程式，讓13歲以下的孩童使用，可以透過該程式與父母及朋友線上聊天。不過，該程式最大的特點就是受到家長的全面控制，若要加好友或者是線上聊天必須先經過父母同意後，才可以進行。

綜合媒體報導，根據目前臉書的規定，未滿13歲的孩童不得設立帳號，但有時必須透過線上聊天軟體比較方便與大人或是朋友連絡，而新推出了「Messenger Kids」的應用軟體程式，供6至12歲的孩童使用，不過，該程式必須由父母設立「Messenger Kids」帳戶，孩子也沒有權限登入父母的帳戶或擁有屬於自己的帳號，也就是說該帳戶由父母全面控制，加好友或是線上聊天都需要先經過父母的批准，才得以進行。

Facebook也強調，不會在該程式上設有購物功能或是打廣告等商業行為，也不會收集孩童的個人資料做其他的業務推廣，孩童與父母皆有權利對內容不當或是可疑人物提出檢舉，極為保障孩童的權益。

甫從該程式推出後，網路上家長的聲浪不斷，有家長表示，孩子這麼小就使用社群軟體，會造成不必要的傷害，也有持不同意見的家長指出，讓小孩提早接觸社群軟體，可以幫助他們快速的成長。