耶路撒冷是以色列首都？ 川普挨批「自找麻煩」

美國總統川普（Donald Trump）可能在週三（6日）宣布耶路撒冷是以色列首都，這可能讓巴勒斯坦爆發新的示威潮（法新社）

2017-12-03 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）可能在週三（6日）宣布耶路撒冷是以色列首都，這可能讓巴勒斯坦爆發新的示威潮，並到美國大使館前抗議。專家也指出，川普此舉「簡直是在自找麻煩」。

《紐約時報》報導，巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation）執行委員會委員艾希拉維（Hanan Ashrawi）說，長久以來，美國歷任總統都未承認耶路撒冷是以色列首都，川普若屏棄這個立場，將曝露美國「極其不公正和存有偏見」，恐「徹底抹滅和平機會，或美國締造和平的角色」。

巴勒斯坦官員說，川普宣布耶路撒冷是以國首都具有很大的象徵意義。好戰團體哈瑪斯（Hamas）領袖哈尼雅（Ismail Haniya）的顧問尤塞夫（Ahmed Yousef）批評川普，「我不懂他為什麼要與全球逾10億穆斯林為敵」；川普的舉動恐拉高這個地區的反美情緒，「他們在這裡會得到什麼好處呢？」

報導指出，川普宣布的方式，可能衝突兩造出現截然不同的反應。分析人士說，如果他宣布「耶路撒冷」是以色列首都，意指耶路撒冷目前的市政邊界，恐引發多數阿拉伯國家強烈反彈。艾希拉維也說，這可能會導致「無法輕易控制」的反彈，包括暴力行動，「對尋找藉口的人來說，這將會是個現成的理由」。

如果川普只說是以國首都是「西耶路撒冷」，可能激怒親以色列陣營的支持者，因為這會破壞他們聲稱的耶路撒冷統一，同時也承認巴勒斯坦對東耶路撒冷的規畫。

川普選擇作出上述宣布的時機，也讓支持和反對陣營備感困惑。以色列和巴勒斯坦都在等川普政府提議重啟和平談判，白宮顧問近期與沙烏地阿拉伯王儲和巴勒斯坦官員會晤，讓外界臆測川普有意和沙烏地王儲試圖推動和平談判。

多次參與中東和談的米勒（Aaron David Miller）表示，「川普政府在這類議題的可信度為零，又希望沙國參與其中，如今卻在和談前推動承認耶路撒冷為以色列首都，毫無道理，簡直是在自找麻煩。」