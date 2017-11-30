自己的道路自己開！嫌塞車煩 他動手塗改車道

中國江蘇28歲蔡姓男子「自己的道路自己創造」，動手更改交通標誌，被中國媒體封為「年度最強PS」！（圖翻攝自微博）

2017-11-30 18:37

〔即時新聞／綜合報導〕自己的道路自己開！中國江蘇一名28歲男子蔡志剛，因老覺得當地一處十字路口「規劃不優」，每下班搭車回家必塞車，塞到他實在一肚子氣，27日他乾脆自己抱個油漆桶、一支刷子，就這樣蹲在馬路上搏命生出一個新的直走車道；警方到場了解狀況後哭笑不得，最後還是只能將他依法送辦，而中國媒體更將蔡男封為「年度最強PS」！

綜合外媒報導，江蘇連雲港的蒼梧路與科苑路十字路口，近日被來往民眾發現異狀，開著白色轎車的民眾見到馬路前方蹲了位紅衣男子，仔細一看，他不是身體不舒服、而是正在「加工」地上的交通標誌！眼看他越畫越順手，把左轉車道剎那間就加成了直行車道，民眾趕緊報警請警方前來了解。

面對警察的訊問，蔡男顯得有點不安，吞吞吐吐地講出了自己的苦衷─原來因這處十字路口由北向南的車流較大，依原標誌左轉彎的車又少，他便異想天開把「左轉」改成「直行」，藉此增加北向南的通行速度，這樣坐車回家就不會塞了！

警察哭笑不得地警告蔡男，路上所有交通標誌皆為經反覆思考得出的結果，私自更改很容易造成交通混亂；最後也依行政法處了他100元人民幣（約合新台幣4600元）。