繼「山城號」後 同型日本戰艦「扶桑號」遺骸也尋獲

日本帝國海軍扶桑型戰艦1號艦「扶桑號」，為日本首艘自製的超弩級戰艦（即西方的超無畏艦），其艦橋十分有特色。（圖擷自《維基百科》）

2017-11-30 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕由微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）所領軍的民間研究團隊，21日開始在蘇里高海峽搜尋二戰沈船，繼26日發現日本戰艦「山城號」後，今日再度有重大進展，發現了同級戰艦「扶桑號」的遺骸。

艾倫團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕」號（Petrel），船上配備了可潛入水下6000公尺深的裝置，21日開始就在蘇里高海峽（菲律賓南部島與島間的海峽）搜尋二戰沈船，26日發現日本戰艦「山城號」，28日又發現了日本驅逐艦「朝雲號」；「海燕」號臉書今（30日）PO出作業情況，稱找到了另一艘遭擊沉的日軍戰艦「扶桑號」。

「海燕」號臉書表示，「扶桑號」的船體與其富有特色的艦橋都被發現沉在180至190公尺深的海底，水下攝影機還拍到了「扶桑號」螺旋槳，以及其35.6cm連裝炮。

1944年10月，為了阻止美軍登陸菲律賓，日本孤注一擲投入了聯合艦隊所有的力量，其中一路由戰艦「山城號」為旗艦，與一艘同級戰艦「扶桑號」、一艘重巡「最上號」、四艘驅逐艦所組成的艦隊，企圖穿越蘇里高海峽北上攻擊，25日晨在海峽遭到美軍埋伏，爆發了人類歷史上最後一次的戰艦對決。

美國占據有利位置痛擊日軍，「扶桑號」在這場海戰中被4枚魚雷命中後，引起彈藥庫大爆炸，艦體炸斷為兩截，全艦無人生還，三艘日軍驅逐艦也先後遭魚雷擊沉，「山城號」受到美軍戰艦砲火集中攻擊轟沉，重巡「最上號」與一艘驅逐逃離海峽，但受到重創的「最上號」隔日在保和海（Bohol Sea）被迫自沉，在這場海戰中，日軍遭擊沉6艘軍艦，超過5000人陣亡，美軍僅有1艘軍艦遭友軍誤擊，造成50人死亡。

艾倫團隊指出，在這個海峽內遭擊沉的5艘日艦都已經找到了，由於在海戰中受到重創，加上這73年來所沉眠的海域相對較淺，這些船艦遺骸狀況不佳，將繼續與菲律賓國家博物館和地方政府官員合作，保持沉船地點的隱密性，作為一個文化遺產來保護。

「扶桑號」的船體，包含富有特色的艦橋長眠都被發現沉在180至190公尺深的海底，艦橋與船體相距60公尺左右，沒被掃瞄到。（圖擷自臉書「RV Petrel」）

水下攝影機拍到了「扶桑號」完整螺旋槳。（圖擷自臉書「RV Petrel」）