中共上將張陽「被自殺」 傳涉政變、供200枝槍給郭文貴

前中共中央軍委政治工作部主任張陽於自宅中上吊身亡。（路透）

2017-11-30 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕前中共中央軍委政治工作部主任張陽上將在受調查期間，本月23日傳出在自宅中上吊身亡，已有媒體指是「被自殺」，並傳出「內幕」，張陽很可能涉及一場流產的武裝政變，而一連串的中共高官貪腐海外爆料，很可能也是政變計劃中的一環，重要爆料者郭文貴更可能曾拿到張陽2000萬人民幣（約9000萬台幣）、及200枝槍。

《博聞社》報導，張陽給郭文貴槍枝一事，是在張陽遭到秘審時供稱，槍支從中國銷往非洲某國，離岸後再入境秘送到北京燕郊某處，不過，郭文貴對此事至今沒有回應。

據報導，張陽與前聯合參謀部參謀長房峰輝長期搭檔，關係深厚，同時落馬，表面上他們是以貪腐罪名遭捕，但實際是很可能計劃政變事敗而遭逮，他們計劃以武力控制現任國家領導人習近平逼其下台，如同1976年「四人幫」下台政變手法，而不斷的海外爆料，被列為計劃的一部分，內部以武裝軍事控制、外部以謠言、輿論展開，但是，在十九大前即事敗被捕，大夢落空。

報導認為，房、張只是執行者，並非策劃者，甚至海外輿論的準備，都被懷疑「另有高人」，不過，高人尚未浮出水面。

傳牽扯房、張政變的還包括原中共中央軍委聯合參謀部副參謀長、前武警司令上將王建平，而王建平在2016年12月29日被帶走之後，2017年4月23日在北京沙河總政看守所內，用一根筷子戳進頸動脈自殺；接著就是張陽本月23日在自宅上吊身亡。兩人死亡都被認為是遭到滅口，目前，房峰輝被視為可能的突破口。