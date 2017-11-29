中國官媒剛讚網路批評 「低端人口」卻變敏感詞

2017-11-29 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市在造成19人罹難的公寓大火後，展開「安全隱患大整治」，強迫拆遷外來民工公寓引發議論，被質疑是找藉口清理「低端人口」。中國官媒昨（28）日還稱讚批評聲音在網路很活耀，且獲得政府重視，沒想到隔了一天，「低端人口」已變成敏感詞了。

過去數天可在微博搜尋「低端人口」，找到為當局護航的文章或是批評北京的言論。但今日搜尋卻已無任何結果，微博僅顯示，「根據相關法律法規和政策，『低端人口』搜索結果未予顯示。」用「低端人口」發文也無法成功，而是顯示警告「抱歉，因此內容中存在違反相關法律法規或《微博社區公約》的資訊，無法進行當前的操作。」

用「低端」搜尋發現，有不少中國網友也查覺到這4個字被「河蟹」了，有人提到，在通訊軟體微信、騰訊QQ也無法使用「低端人口」。網友開始祭出各種替代方式，包括「低端¥人口」、「低端renkou」、「低端RK」，一名網友更直言，「你們能屏蔽低端入口，底端人口，低端人~，低端人>嗎？」

香港《立場新聞》指出，在微博屏蔽「低端人口」前一天，中國官方媒體《環球時報》發布一篇評論「北京市重視公眾意見值得歡迎」，文中稱讚批評聲音通過網路表達得相當充分和活躍，這些聲音獲得政府重視，北京當局已作出改善。