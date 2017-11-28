紐約禁止跳舞近百年？ 「禁舞令」預計下月廢除

2017-11-28 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約自1926年起開始禁止市民在市內數萬家酒吧、夜店和餐廳跳舞，想要毫無顧慮地起舞作樂還得先申請資格。據了解，跳舞許可證申請步驟相當繁複，全市2萬2000多家酒吧、餐廳與夜店中，僅約100家取得這種得來不易的許可證。而這項法令終於要鬆綁，市長今天已簽署廢除這項已實施91年的「禁舞令」。

根據外媒報導，紐約市議會在今年10月31日，以壓倒性的票數贊成廢除這條「禁舞令」，而紐約市長白思豪（Bill de Blasio）也在今天確定簽署廢除禁令，在市長簽署30天後，這項不合時宜的法令也將正式廢除。

據悉，這條法令源自於美國禁酒時期，且當時這條禁令被用以壓抑哈林區（Harlem），也就是有些人稱為黑人區的爵士音樂俱樂部，被倡議者抗議這是種族歧視的法令。

提案廢除「禁舞令」的民主黨籍紐約市議員艾斯皮納（Rafael Espinal）表示，其實上不只黑人，只要是拉丁裔或是LGBTQ社群（女同性戀、男同性戀、雙性人及變性人）的一員，都會受到這條法令的影響。艾斯皮納說：「現在正是要修正歷史犯下的錯誤，廢除紐約這條不適宜且專橫的法令。」

白思豪也表示：「現在已經是2017年了，這條法令毫無道理可言。夜生活是把人們聚集在一起的紐約大熔爐的一部分。」他強調：「我們希望人們在勤奮工作後，不用受奇怪禁舞令干擾，盡情享受城市夜生活。」