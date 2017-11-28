中國前軍委高層貪腐被抓 家中上吊自殺

前中共中央軍委政治工作部主任張陽涉行賄受賄，23日於自宅中上吊身亡，享年66歲。（路透）

2017-11-28 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕前中共中央軍委政治工作部主任張陽受中國共產黨調查，證實嚴重違法亂紀，涉嫌行賄受賄、巨額財產來源不明犯罪。23日傳出他於自宅中上吊身亡，享年66歲。

據《新華社》報導，中央軍委經中共黨中央批准後，對張陽進行組織談話，並證實涉郭伯雄、徐才厚等案問題線索，「嚴重違紀違法，涉嫌行賄受賄、巨額財產來源不明犯罪」，而組織談話期間，張陽一直在家中居住，直至23日竟在家中上吊自殺。

報導稱張陽是「嘴上喊忠誠、背後搞貪腐，是典型的『兩面人』」，竟以自殺手段逃避黨紀國法懲處，「行徑極其惡劣」。

據《博聞社》報導，張陽被調查後起居遭監視，而軍紀委人員造訪張陽居處時，張陽告訴調查人員去換衣服，隨後被發現上吊自殺。報導指出，張陽於廣州軍區任職時，有消息指出他與多名商人關係匪淺，私下收受財物。另外，有不明人士替張陽付了人民幣300多萬元的別墅裝修費。還有「海外某爆料者」曾給張陽幾千萬元。

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