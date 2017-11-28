專家：紐西蘭恐爆規模9毀滅性強震 僅7分鐘可逃離海嘯

去年紐西蘭開庫拉地震導致碼頭旁的車道被震毀，斷成兩截。（歐新社）

2017-11-28 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭開庫拉（Kaikoura）去年11月14日發生規模7.8強震，當時導致多人死傷，科學家27日警告，真正的重頭戲還沒登場，原本休眠的紐西蘭最大斷層帶已甦醒，可能出現規模9以上的地震，還可能引發大海嘯，民眾僅7分鐘可以逃難！

綜合紐西蘭媒體報導，科學家認為，去年的開庫拉地震似乎把紐西蘭北島東海岸「俯衝帶」（subduction zone）的休眠狀態給震醒，該地震後板塊就開始移動，紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）地質學家科克倫（Ursula Cochran）研判，未來很可能出現規模9的大型逆衝區地震（megathrust earthquakes）。

科克倫進一步指出，這種地震可能引發大海嘯，屆時民眾將只有7分鐘可以逃難，且地震能量比2011年基督城6.3地震還要強1.1萬倍。他解釋，「俯衝帶」是斷層的一種，包括2004年蘇門答臘規模9.0地震、2010年智利8.8地震、日本2011年規模9的「311大地震」，都是「俯衝帶」引發。

科克倫表示，別以為開庫拉地震就夠大了，「基本上，我們需要想想2011年的日本，因為要是整個板塊斷裂，將發生規模9的地震。」目前紐西蘭科學家正研究相關斷層，希望可提前了解它對紐西蘭構成的巨大潛在風險。