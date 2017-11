名廚江振誠第4度榮獲「世界百大主廚」殊榮。(資料照,記者潘少棠攝)

2017-11-28 06:29

〔即時新聞/綜合報導〕「2018世界百大主廚」(100 Best Chefs in The World)名單週日(26日)公布,41歲台灣名廚江振誠再度入榜,這次是他第4度獲此殊榮。

世界百大主廚名單,是世界名廚們獲得肯定的最高指標之一,江振誠自2015年開始入榜至今。法國美食雜誌《Le Chef》公布的名單中,來自法國烏謝(Ouches)的米其林3星傳奇大廚特鲁瓦格羅(Michel Troisgros)獲選為最佳主廚。而前10大主廚中,有超過一半是法國主廚。

在亞洲的部份,除江振誠與新加坡米其林二星主廚 Julien Royer外,清一色是日籍主廚,包括名列前十的主廚山本征治等10人。

法國美食雜誌自2014年起,每年都會請世界各地、共約528名的米其林二星或三星主廚,列出他們心目中的5位最佳廚師,統計後公布隔年的「世界百大主廚」名單。

名廚江振誠(右上一)第4度榮獲「世界百大主廚」殊榮。(取自網路)