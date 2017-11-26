強人辭世週年 卡斯楚依然活在古巴人心中

古巴的街道隨處可見以卡斯楚為主題的相關標語、口號。（法新社）

2017-11-26 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕古巴強人斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）去年11月25日去世，今（台灣時間26日、古巴時間25日）日是他辭世的一週年紀念。即便古巴政府沒有大肆紀念，但古巴人民依然對卡斯楚念念不忘，全國各地隨處可見相關標語，古巴各大媒體也大篇幅報導，向這位已故的領袖致敬。

綜合外媒報導，卡斯楚去年辭世，古巴人遵照遺願，沒有將任何街道、大樓或廣場以卡斯楚的名字命名，更沒有架設任何的雕像或紀念碑。

古巴政府雖然沒有安排任何大型活動緬懷這位逝世的領袖，但卡斯楚的身影卻永存在古巴人心中。全國各地的隨處可見相關標語、口號，許多牆壁被噴上「我是斐代爾」、「斐代爾會永遠活著」、「斐代爾與我們長相左右」的字句。

古巴的國營報紙「格蘭瑪報」（Granma）和「叛逆青年日報」（Juventud Rebelde），也以大篇幅的報導向這位領袖致敬。

此外，「共產主義青年團（Union of Communist Youth）」更在卡斯楚生前經常發表長篇激昂演說的哈瓦那大學（University of Havana）舉辦「政治文化夜」，紀念卡斯楚的「肉身死亡」。卡斯楚的胞弟，現任古巴最高領導人勞爾·卡斯楚（Raúl Castro）也可能出席這場活動。

75歲退休人士艾莫利多（Emerido）表示，卡斯楚離去的這一年，古巴人民悲痛不已，但心中卻也懷抱著喜悅，因為卡斯楚留給古巴的，是比老一輩優秀的年輕人。

22歲的學生蕾絲（Leisi Chi）說，卡斯楚的辭世真的令她非常難受。蕾絲說：「特別是年輕人與在地人，這真的很觸動人心。」

即便這位古巴強人已經辭世一年，卡斯楚依然受到古巴人民無比的尊敬與愛戴。