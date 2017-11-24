兒童跌倒、開窗跳樓 克流感藥物在日本傳恐慌

克流感藥物達菲（Tamiflu）、瑞樂沙（Relenza）、Inavir，在日本有兒童服用後，出現行為異常現象。（美聯社）

2017-11-24 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕近來氣溫持續下降，流感也隨之盛行。但在日本卻出現兒童服用克流感藥物後，出現跌倒、開窗跳樓等行為異常現象，光是上一季就有54個案例。

據《日本時報》報導，日本厚生勞動省指示各地方政府，加強宣傳對流感患者的預防措施，例如在家中要將門窗鎖緊，避免事故發生。更有甚者，當局還考慮在窗戶加裝輔助鎖，並呼籲家中有孩童患病時，民眾需注意小孩是否有待在地板上。

厚生勞動省強調，無論藥物種類為何，甚至無論患者是否服用，都有可能出現意外事件。從上一季的54件案例來看，其中38件與克流感藥物達菲（Tamiflu）有關，另外11例和5例則分別與瑞樂沙（Relenza）和Inavir相關。

事實上，曾有兩次死亡案例，都是10至19歲的少年從住家墜落身亡，他們分別服用過瑞樂沙（Relenza）與Inavir，不過目前尚不清楚藥物與墜樓是否有因果關係。

厚生勞動省研究小組的另一項調查顯示，未服用克流感藥物的病患，其實也出現多起事件，專家認為，也許相關事故是和發燒有關。當局過去曾向地方政府和醫療機構發出通知，要求若有小孩發燒，在之後的兩天內儘量不要讓他獨自一人留在房間內。

據《壹電視》報導，台大醫院兒童感染科主治醫師黃立民表示，這種案例大部分發生在日本，韓國也有少數事件傳出，但其他地方都很少相關意外，而且台灣幾乎沒有出現類似案例，這應該是日本特殊的體質或基因對藥物產生反應，對台灣沒有太大影響。

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