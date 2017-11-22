印尼槍斃毒犯果決 大國說情也沒用

印尼警方近年來掃毒不遺餘力，政府執行死刑的判決更是絲毫不留情面。（資料照 法新社）

2017-11-22 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕台籍毒販在印尼遭逮引發社會關注，事實上，印尼政府近年來的掃毒行動可說是雷厲風行，即便涉案對象為外籍人士，大多也都被處以重刑，即便有大國出面求情，印尼政府也多半不買帳。

根據《中國時報》報導，目前東協10國中，有8個國家對毒品犯罪會判死刑，分別是印尼、馬來西亞、新加坡、汶萊、越南、緬甸、寮國和泰國；其中印尼近年來頻頻就走私毒品的外國人判處重刑，連有邦交關係的澳洲多次派人說情，印尼仍就照樣執行。

據了解，印尼法律規定，對生產、加工、販賣和走私毒品者處死刑；2005年，9名澳洲人因攜帶海洛因在峇里島被捕，6人先後被判處死刑，澳洲多次提出赦免請求，但印尼仍執行槍決。而在2015年，印尼槍決8名毒販中有2人為澳洲籍，澳洲總理曾多次為2名毒犯求情，就連聯合國祕書長也促請延後行刑，但都遭到印尼政府拒絕，也讓澳洲事後嚴厲譴責印尼並召回大使。

對於11名台人因吸毒、販毒被判死刑，外交部指出，近來東南亞各國掃毒雷厲風行，對毒販毫不手軟，呼籲國人在海外切勿觸法網，避免抱憾終身、傷害我國際形象。