梵蒂岡將與中國「藝術外交」 疑為中梵建交前兆！

梵蒂岡博物館宣布，將與中國交換展出藝術品，外界認為這可能是建交前兆。（美聯社）

2017-11-22 07:27

〔即時新聞／綜合報導〕建交前兆？中國最近與教廷關係改善，還頻傳雙方可能建交，引發與我國斷交危機傳聞。梵蒂岡博物館昨天還宣布，將和北京故宮交換藝術品展覽，此舉被視為是「藝術外交」，不少分析認為這可能是雙方外交的前兆。

綜合外媒報導，梵蒂岡博物館將和中國故宮博物院交換40件藝術文物展出，藉「藝術外交」促進雙方關係，中國文化產業投資基金會秘書長朱建程也說，這對促進相互了解和相互信任非常重要，將強化友誼和促進中國與梵蒂岡外交關係正常化。

梵蒂岡博物館的首位女性館長賈塔（Barbara Jatta）形容此次展覽是「對話的途徑」、是種「藝術外交」。外界則認為，這讓人想起70年代美國和中國之間「乒乓外交」，當時美中雙方分別邀請對方乒乓球隊訪問，後來美國總統尼克森順利在1972年赴北京進行歷史性訪問。1979年美國正式與中國建交，同時宣布與退守台灣的中華民國斷交。

教廷和中國1951年斷交，雙方對誰負責任命中國地區主教上有重大分歧，前兩任教宗到現在的方濟各都有意與中國改善關係，但都陷入膠著。