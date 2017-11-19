中國小藍共享單車倒閉 老闆公開信：我做錯了

小藍單車創始人兼CEO的李剛，16日於網路發佈公開信回應小藍單車倒閉事件，並解釋融資失敗的原因，公開信標題寫著：「辜負了各位，對不起」。（路透）

2017-11-19 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕曾喻為中國第三大共享單車的小藍單車，據員工爆料於14日就已經解散大部分員工，員工薪水將拖欠至2018年2月10日，公司即將倒閉。

綜合媒體報導，小藍單車創始人兼CEO的李剛16日於網路發佈公開信，回應小藍單車倒閉傳聞，並解釋融資失敗的原因，公開信標題寫著「辜負了各位，對不起」；內文提到：「作為一位CEO，我做錯了，我也希望藉這個機會跟所有團隊成員、用戶、投資人、供應商和合作夥伴說一聲抱歉，我會盡我全力挽回，願我們可以一起攜手度過難關。」

60萬輛車、2000萬會員 一切都成泡沫

根據《金融時報》報導，分析師指出共享單車是中國共享經濟出現泡沫化中最出現的危機，共享單車在風險資金的幫助之下迅速發展，因為是以虧本價格取得市場，如果發生融資上的困難，將導致大量公司倒閉並且形成單一壟斷。

從今年1月開始，小藍單車於6個月時間投資了60萬輛單車，有2000萬名單車會員；現在這些會員正設法取回人民幣99元（同新台幣約448元）的押金。

在李剛的公開信中僅提到：「欠大家的工資，我會想盡辦法盡快解決。」