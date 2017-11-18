面臨提前改選危機 梅克爾力拼最後協商組閣

2017-11-18 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕德國國會大選在9月25日落幕，總理梅克爾（Angela Merkel）所領導的基督教民主聯盟和姊妹黨基社盟（CDU/CSU）雖然獲勝，卻無法贏得多數，必須尋求籌組聯合政府。梅克爾的聯合政府之路困難重重，但為避免德國陷入提前改選的政治危機，梅克爾今（18）日將再次嘗試，與各政黨進行最後的聯合組閣談判。

綜合外媒報導，梅克爾所領導的保守派基民黨與基社黨（CDU/CSU），受到極右派政黨德國另類選擇黨（AfD）崛起影響，導致無法在國會取得多數，代表梅克爾得與親商的自由民主黨（FDP）、左傾的綠黨協商，共同組成聯合政府。

原先欲組閣的各黨協商期限為本月16日，但因政策上的歧見，被迫宣布將繼續協商至19日晚間。

若19日晚間過後聯合政府仍未產生，德國就得面對提前改選，也可能進一步讓另類選擇黨的勢力因此擴張。

原定要組成聯合政府的基民黨與基社黨、自由民主黨、綠黨在政策上都有許多歧見。

在移民議題上，基社黨希望能夠將每年的移民人數限制在20萬人，但綠黨主張應允許更多難民把家人接來。同樣的歧見也發生在環保議題上，綠黨希望能漸漸將燃煤及燃油引擎的車輛淘汰，但保守派與自由民主黨都強調，有必要對產業與就業機會進行保護。

對於梅克爾來說，此次組成聯合政府將是她擔任德國總理以來，最艱困的任務。德國媒體認為，若德國最後真的提前改選，對於各政黨都是一大壓力，尤其是梅克爾。法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）甚至表示，若真提前重選，梅克爾的光環將更加速消褪，說不定會永久消失。

但梅克爾在本月16日就曾表示，基民黨與基社黨、自由民主黨、綠黨三方在部分政策議題上的立場非常不同，但無論如何她都相信協商能夠成功。