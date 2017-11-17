中國天津「網紅」圖書館極美 全世界書蟲驚豔

館內「眼珠」為可變色的多功能演講廳。（圖擷取自MVRDV）

2017-11-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕不少愛書人最大的夢想就是「爬書山」，悠遊在滿坑滿谷的書叢間、隨時隨地找到中意的書本後席地而坐、百讀不倦；而中國天津上個月新開幕的「天津濱海圖書館」可謂打造了書蟲夢寐以求之地，館內以充滿未來感的流線型書架直通近30公尺高的屋頂、數量龐大的藏書令人眼花撩亂；館外看起來則像一隻凝望遠方的眼，「眼珠」是個可變色的多功能演講廳。

圖書館的照片在網路上爆紅後，遂被外媒形容為「中國最美的圖書館」，日本網友也稱讚：「日本不好好加油就要輸了」、「像宇宙空間一樣！」、「還以為是二次元動漫的場景呢！」

綜合外媒報導，天津濱海圖書館由荷蘭建築事務所MVRDV與天津城市規劃設計學院合作打造，共花了3年時間興建、佔地36萬2744平方尺，圖書館高約30公尺，地上有5層、地下有1層，空間可藏書的總量達120萬冊，每日可接待4000人。

圖書館中心的「眼睛」是個直徑20公尺的球形多功能演講廳，表面由鋁合金板及LED燈構成，可形成頗有氣氛的燈光及圖案，在夜晚時更為絢麗，像一隻明亮的眼注視著濱海。

但也有網友特地去打卡「朝聖」後表示，位於高處的書架並沒有梯子可通往、看似滿到天花板的書其實很多都是為「壁紙圖片」做假；圖書館則回應館內現有約20萬本藏書，以後將漸漸增加至120萬本。

大量藏書直通屋頂。（圖擷取自MVRDV）

流線型設計充滿未來感。（圖擷取自MVRDV）

「眼珠」表面由鋁合金板及LED燈構成，可形成頗有氣氛的燈光及圖案，在夜晚時更為絢麗。（圖擷取自圖書館官網）