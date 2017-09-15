英國提香港問題半年報告 中國怒「別再發表了」

中國外交部發言人華春瑩說，香港事務屬於中國內政，請英方不要再發表所謂半年報告。（歐新社）

2017-09-15 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府14日發表最新的「香港問題半年報告」，指中國承諾的「一國兩制」框架面臨愈來愈大的壓力。中國外交部發言人華春瑩今天回應指，香港事務屬於中國內政，請英方不要再發表所謂半年報告。

華春瑩今天在中國外交部的例行記者會上被問到，中方對英國政府發表最新一份「香港問題半年報告」有何評論？華春瑩說，香港回歸20年來持續繁榮穩定，「一國兩制」在港實踐取得了舉世公認的成功，1997年7月1日後，香港事務屬於中國內政，外國無權干預，中國堅決反對英國定期發表所謂「香港問題半年報告」，他們要求英方不要發表有關報告，停止干預香港事務。

自1997年以來中國從英國手中收回香港地區以來，英國外交部長每6個月會向國會提交「香港問題半年報告」，說明《中英聯合聲明》在香港實施的情況。

在14日發表的最新報告中，英國外長強森（Boris Johnson）表示，一國兩制框架正面臨愈來愈大的壓力，例如有中國安全人員在香港境內執法，中國駐香港聯絡辦公室也加大對香港的影響力，他呼籲中國落實一國兩制的承諾，為香港帶來穩定繁榮的未來。