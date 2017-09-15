北韓今晨再射彈飛越北海道！日本官方急發警報

北韓今晨再度發射飛彈，飛越日本領空。圖為北韓火星-12型飛彈。（美聯社）

2017-09-15 06:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今晨再射飛彈！繼8月29日北韓發射飛彈飛越日本領空，引起國際紛擾後，北韓今日清晨再度發射一枚飛越日本領空的飛彈。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，北韓從平壤向東部發射飛彈，初步判斷為「火星-12型」中長程彈道飛彈（IRBM），飛行高度為700公里、距離3700公里。南韓青瓦臺立即召開緊急會議因應，軍方也進行飛彈實彈訓練作為回應。

《NHK》報導，該枚飛彈飛越日本領空，落在襟裳岬東2000公里海域，日本沒有實施攔截。官方在當地時間7點（台灣時間6點），分別對北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣、茨城縣、櫪木、群馬、新潟縣等地發出防空警報，呼籲民眾前往安全處避難。

日本官房長官菅義偉召開緊急記者會，指出北韓在6點57分從平壤向東北發射飛彈，約在7點04分飛越北海道上空，7點16分落入襟裳岬東2000公里海域，目前已確認無物體墜落在日本國土，但有無船隻或飛行器受損仍有待了解。

菅義偉也對北韓今日的軍事行動予以撻伐，「日本絕不能容忍北韓如此超越底線且重複不斷的挑釁行為，必須要對北韓表達日本民眾的強烈憤慨，我也要用最強烈的字句予以譴責。」

北韓在上個月29日清晨向日本發射「火星-12型」，通過北海道上空，並落在距離襟裳岬的東方約1180公里處，與此次路徑相似，這也是自聯合國通過制裁後，北韓的新一起軍事行動。

更新時間：08：00