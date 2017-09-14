日本京都市擬全面開徵住宿稅 最快明年10月實施

日本京都市擬開徵住宿稅。圖為JR京都站。（資料照，路透）

2017-09-14 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本京都市為著名的觀光景點，但過量的觀光客也為當地居民帶來些許困擾，日媒報導，京都市政府擬開徵住宿稅，根據住宿費差異，每人每晚擬收取200日圓至1000日圓（約55元至275元新台幣）的稅額，京都市希望能爭取在明年10月實施。

根據《共同社》報導，京都市政府已向市議會提交徵收住宿稅的條例草案，徵稅的對象包括民宿在內的所有住宿設施；（每人每晚）住宿費不到2萬日圓（約5500元新台幣）徵收200日圓（約55元新台幣）、2萬到5萬日圓徵收500日圓（約137元新台幣）、5萬日圓起徵收1000日圓，但參加修學旅行的學生免徵。

報導提到，若草案能在市議會通過，京都市將會和總務省協商，再經過一段公告時間後，希望能在明年10月實施。

東京都、大阪府 僅對1萬日圓以上住宿費徵收

日本東京都和大阪府也有收住宿稅，但僅對每人每晚住宿費在1萬日圓以上的狀況徵收，京都市的做法，在日本來說尚屬首次。

東京為每人每晚住宿費在1萬日圓以上、未超過1萬5000日圓，需付住宿稅100日圓（約27元新台幣）；超過1萬5000日圓，需付住宿稅200日圓。

大阪則是每人每晚住宿費在1萬日圓以上、未超過1萬5000日圓，需付住宿稅100日圓；超過1萬5000日圓、未超過2萬日圓，需付住宿稅200日圓；2萬日圓以上，需付住宿稅300日圓（約82元新台幣）。

京都市2016年接待了約5500萬名旅客，住宿設施不足、巴士壅擠、交通壅塞等問題也浮出檯面，京都市估算，徵收住宿稅後，每年約可增收45.6億日圓（約12.5億元新台幣）的稅收。