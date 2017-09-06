芬普尼毒蛋41國中標 歐盟幾乎淪陷

芬普尼毒蛋延燒41個國家，儼然是全球食安危機。（資料圖 彭博）

2017-09-06 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕芬普尼毒蛋事件延燒國際，外媒指出，歐盟追查後發現已有41個國家進口芬普尼毒蛋，而歐盟28國中就有24國進口，其他非歐盟國家包含美國、俄羅斯、土耳其與南非等國。為挽救名譽，歐盟將於26日召開會議，討論強化安全及處理食品詐欺問題。

綜合外媒報導，至今已發現有41個國家的雞蛋遭到殺蟲劑芬普尼污染，歐盟中28個成員國僅立陶宛、葡萄牙、賽普勒斯與克羅埃西亞免於風波，可說是幾乎全體淪陷。而雖然超市已經下架了數百萬顆雞蛋，但部分國家的監管單位指出，許多毒蛋已被做成蛋糕、餅乾或沙拉等加工食品，已經進入食物鏈中。

歐盟主管衛生和食品安全執委安德柳．凱提斯（Vytenis Andriukaitis）今（6）日表示，芬普尼雞蛋事件已讓歐洲數百個蛋廠停產，波及24個歐盟會員國與其他19個國家，26日將召集受害國家的部長與食安主管，於布魯塞爾開會討論食安與食品詐欺問題。安德柳．凱提斯強調，歐盟不會讓少數人影響到歐盟食品的誠信與聲譽。

荷蘭、比利時上個月爆出芬普尼毒蛋危機，經追查後發現多國也受波及，原因為荷蘭農場清潔公司「Chickfriend」的產品中含有芬普尼，而許多荷蘭與比利時家禽業者均使用這間公司的產品。比利時政府於7月20通報歐盟，但8月1號才出現相關報導，外界認為官員刻意隱匿，比利時政府更指稱荷蘭於去年11月就查到毒蛋卻知情不報。