進修吧熊讚！日本設專業吉祥物學校 裏頭心酸誰人知

日本的吉祥物學校專門訓練每個舉手投足與扮演技巧。（法新社）

2017-09-02 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕在世大運結束後，吉祥物熊讚已經失業第三天，要不要考慮去進修看看呢？在日本東京有一間專屬吉祥物的學校，專門把吉祥物訓練得更稱職。事實上，吉祥物一點也不好當，除了得忍耐悶熱的布偶裝，為了讓動作顯得生動活潑，每個舉手投足都得有專人指點。熊讚，你準備好了嗎？

這間位於東京都多摩市的「CHOKO Group」可以說是吉祥物的最高學府，除了自我介紹與舉手投足的基本訓練，還會訓練如何理解角色背景與特徵，進而修正肢體動作的演技派訓練。日本許多地方團體與企業都開始把自己的吉祥物送去「CHOKO Group」進修，畢竟外型可愛是一件事，對吉祥物來說最重要的是裏頭的靈魂。

不只如此，「CHOKO Group」針對吉祥物演出時所需的一切來開設課程，從劇本、音效、配樂、作曲、燈光、音響工程與玩偶製作通通包辦。綜合媒體報導，校長大平長子表示，其實吉祥物一舉一動都得受到專業訓練，除了要注意周圍小孩子的位置跟身高，步伐也比平時走路大很多，再累也不能讓肩膀有起伏，同時還得忍受玩偶裝內的悶熱與汗臭，「又重、又熱、又臭」、「30分鐘就已經是極限了。」

大平長子其實本來是個平凡的上班族，某天腦袋突然閃過「如果一輩子當上班族好悶」，於是報考了劇團也幸運被錄取，後來也在「日本放送協會」（NHK）電台兒童節目扮演吉祥物，擁有多年的戲劇經驗。生了小孩之後不想放棄夢想於是創辦了這所學校，剛起步時學生只有1名，現在不論是為了紓壓的人，或是認真想當吉祥物的人都慕名而來。大平長子說：「一般來說，做這工作的人都是比較害羞的，但戴上頭套之後別人看不到自己，就會開始敢把自己內心真實的一面表現出來。」