共同邁入高齡化社會 日媒：這件事要跟台灣學！

日常可見老人聚集在公園的景象，在日本教授眼裡卻很可貴。（資料圖 記者余雪蘭攝）

2017-09-01 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕台灣與日本都一樣將邁入高齡化社會，撫養比提高的情形下，老人的長照是社會必須得妥善處理的問題。而日媒近日製作了高齡化專題，指出在台灣的公園經常可以見到老人們聚在一起聊天，而這正是老人最需要的人際連結，表示：「這件事真的要跟台灣學！」

據《中央社》報導，日本新聞網（NNN）以「台灣高齡少子化同樣嚴重，日本要學習的事？」為題，指出台灣在不久後的將來，高齡人口比率將超越日本成為世界第一。而日本諏訪中央醫院名譽院長鎌田實8月份到台灣參加論壇，並到了台北植物園實際參訪，看到了許多老人在此處活動，讓他有感而發表示：「我想這是日本應該學習的地方」。

鐮田實指出，年長者來到公園就有聊天對象，加上可以跳舞、做體操，這不會讓老人陷入孤立，建立高齡者的縱向與橫向人際連結關係。所謂的縱向，指的是在3代或4代同堂的家庭內，親人們所給予的關懷與陪伴，而橫向指的就是只要去公園，有可以交談的對象、有一起唱卡拉OK的同伴。「在日本如果橫向人際連結也可以更加寬廣，可能會比較好。」

據《NNN》報導，東京都內包括位於市中心的代代木公園的幾處公園為例，會看到日本的公園幾乎看不到老人家聚在一起聊天或唱歌跳舞，反倒時常看見年輕人在公園練舞與聊天。主持人指出，台灣的公園內有許多老人家一起快樂活動，但在日本的公園很難看到像這樣子的景象。