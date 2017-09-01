章魚哥後繼有人？ 巴西「美臀小姐」要用屁屁預測世界盃冠軍

柯提絲宣稱將透過屁屁來預言2018世足賽的賽果。（擷取自Instagram）

2017-09-01 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕還記得2010年南非世界盃足球賽中，精準預測賽果轟動全球的「章魚哥」保羅嗎？本屆世足賽即將於明年到來，2015年巴西「美臀小姐」柯提絲（Suzy Cortez）日前宣稱，她將用自豪的臀部來預測本屆俄羅斯世足賽的賽況。

根據英媒《每日星報》報導，柯提絲近日與《花花公子－葡萄牙》雜誌簽約，要擔任該刊物於世足賽期間的吉祥物。來自巴西的她，希望能效法當年完美預測德國隊於該屆世足賽期間所有賽事及奪冠隊伍的「章魚哥保羅」，後者已於同年自然死亡。柯提絲期許自己能精準預測本次世足賽事中所有的賽果，並為巴西國家隊帶來好運。

柯提絲表示，自己會在賽前用特殊顏料在臀部畫上她認為會獲勝的隊伍名稱與顏色，來進行預測，「我的屁屁會變成本屆世界杯的『占卜器』」她豪氣地說，「希望這能為巴西帶來好運」。支持巴西球隊的她，同時也是阿根廷名將梅西（Lionel Messi）的忠實粉絲，她更曾以裸體彩繪後者球衣的方式向他致敬。

柯提絲是2015年巴西美臀小姐。（擷取自Instagram）